Film.ua предлагает копродукцию фильмам с госфинансированием

Компания Film.ua Group, которая является членом Украинской Киноассоциации (УКА),предлагает специальные условия по всему циклу кинопроизводства и дистрибуции для проектов, реализуемых при финансовой поддержке Госкино, сообщает пресс-служба продакшена.

"Пакетное предложение включает в себя специальные цены на такие услуги как аренда павильонов и студийных локаций, технику, костюмы, реквизит, пост-продакшн и CG&VFX. Также группа компаний готова взять на себя бизнес-сопровождение проекта: начиная от промо и заканчивая привлечением международного финансирования", - говорят в компании.

По словам продюсера Film.ua, CEO DCU&Postmodern Юрия Прилипко, это позволит кинематографистам сэкономить деньги, сохранить свое время и ресурсы и тем самым сосредоточиться на творческой составляющей кинопроизводства.

Кроме того, компания предлагает гибкие условия копродакшена для проектов, которые финансово поддерживает Госкино. "И готова входить в проекты своим производственным, административным и финансовым ресурсом при условии креативного и финансового контроля со стороны группы", - добавляют в Film.ua.

Как известно,Украинская Киноассоциация (УКА) – профессиональное некоммерческое открытое объединение продюсеров телевидения и кинематографии, представляющее интересы отрасли производства аудиовизуального контента Украины.

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