ТЕЛЕКРИТИКА

Film.ua и Pronto Film снимают новый сериал режиссера «Доярки из Хацапетовки»

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Компании Film.ua и Pronto Film приступили к съемкам12-серийной мелодрамы «Обман» режиссера Анны Гресь («Доярка из Хацапетовки», «Последняя электричка», «Деревенский романс» и др.).

Как сообщает пресс-служба Film.ua, съемочный период продлится до конца года. Зрители смогут увидеть сериал в 2018 году, однако, на каком именно телеканале, пока не сообщается.

"«Обман» – своего рода замочная скважина, через которую зритель увидит то, о чем, как правило, в жизни умалчивается. Сериал о наших слабостях, радостях, переживаниях... и о подлости. Он напоминает о том, что любой обман рано или поздно разоблачается, а любой скелет однажды все-таки выпадает из шкафа", – говорит режиссер.

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В фильме снимаются Анастасия Панина, Дмитрий Белякин, Виктория Клинкова, Кирилл Жандаров, Артур Ваха, Алла Масленникова, Инна Мирошниченко и др.

"В сериале немало трюковых сцен, которые мы, думаю, организуем эффективно и снимем эффектно", – отмечает линейный продюсер сериала Сергей Лысяный.

Фото: Пресс-служба Film.ua

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