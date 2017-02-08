Film.ua и Pronto Film снимают новый сериал режиссера «Доярки из Хацапетовки»

Компании Film.ua и Pronto Film приступили к съемкам12-серийной мелодрамы «Обман» режиссера Анны Гресь («Доярка из Хацапетовки», «Последняя электричка», «Деревенский романс» и др.).

Как сообщает пресс-служба Film.ua, съемочный период продлится до конца года. Зрители смогут увидеть сериал в 2018 году, однако, на каком именно телеканале, пока не сообщается.

"«Обман» – своего рода замочная скважина, через которую зритель увидит то, о чем, как правило, в жизни умалчивается. Сериал о наших слабостях, радостях, переживаниях... и о подлости. Он напоминает о том, что любой обман рано или поздно разоблачается, а любой скелет однажды все-таки выпадает из шкафа", – говорит режиссер.