Film.ua и IM Global Television будут совместно производить контент

Независимый альтернативный отдел IM Global Television в рамках стратегии создания и совместной разработки нового контента на всех платформах на глобальном уровне начинает сотрудничество с Film.ua Group.

Как сообщает пресс-служба украинского продакшена, об этом объявил президент Независимого альтернативного отдела IM Global Television Фил Гурин на MIPCOM в Каннах.

"Эксклюзивный контент, который мы будем разрабатывать совместными усилиями, гарантирует IM Global Television уникальный канал сбыта и увлекательную инициативу в этой части мира и за ее пределами. Вместе мы можем предложить рынку новые интересные концепции", – уверен он.

По словам руководителя отдела разработки и совместного производства Film.ua Group Екатерины Вишневской, сотрудничество с IM Global Television позволит компании поделиться идеями для unscripted-концептов, созданными в цифровых VR/AR технологиях и пространстве. "Они имеют масштаб, ресурсы, амбиции и опыт, а также страсть, видение и способность выходить за рамки", – отметила она.

Как известно, IM Global Television (IMGTV) – совместное предприятие TMP и Tencent, студия полного цикла ТВ-услуг, которая разрабатывает, финансирует, производит и распространяет высококачественный scripted- и unscripted-контент для внутреннего и международного рынков.В настоящее время на разных стадиях разработки находятся совместные проекты компании с FX, Amazon, Netflix и др.