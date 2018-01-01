Film.UA Group запустила телеканал о здоровом образе жизни

В пятницу, 16 ноября, Film.UA Group начала спутниковое вещание телеканала о здоровом образе жизни «36,6 ТV».
Телеканал ведет тестовое вещание в открытом виде на спутнике Astra 4А в SD-формате в сжатом стандарте MPEG-4, язык вещания – украинский. В эфире канала идут программы собственного производства, а также американские программы о здоровой пище. Слоган вещателя – «Энергия жизни».
Телеканал «36,6 ТV» 13 сентября обзавелся спутниковой лицензией Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания. Лицензия записана на ООО «Здорове ТБ», директором которого значится генеральный продюсер группы платных каналов Film.UA Наталья Якимович, собственником – продюсер Film.UA Надежда Коротушка.
YouTube-канал 36i6 ТV был запущен в августе, на нем доступны программы о здоровом образе жизни, советы тренеров по фитнесу, йоге, здоровой еде, а также различные интервью на эту тематику.
В пул платных каналов Film.UA Group кроме «36,6 TV» входят телеканал FilmUADrama и три партнерских вещателя: Bolt (совместно с группой компаний StarMedia), «Дача» и «Эпоха» (совместно с экс-президентом компании «Воля» Сергеем Бойко).