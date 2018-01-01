Film.UA Group запустила телеканал о здоровом образе жизни

Телеканал «36,6 ТV» 13 сентября обзавелся спутниковой лицензией Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания. Лицензия записана на ООО «Здорове ТБ», директором которого значится генеральный продюсер группы платных каналов Film.UA Наталья Якимович, собственником – продюсер Film.UA Надежда Коротушка.

YouTube-канал 36i6 ТV был запущен в августе, на нем доступны программы о здоровом образе жизни, советы тренеров по фитнесу, йоге, здоровой еде, а также различные интервью на эту тематику.