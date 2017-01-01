Фильм «Слуга народа 2» покажут на кинофестивале в Монреале

Полнометражный фильм «Слуга народа 2» попал в основную программу Монреальского международного кинофестиваля.

Стартует фестиваль 24 августа и продлится до 4 сентября.

По словам художественного руководителя студии «Квартал 95» Владимира Зеленского, участие в подобном фестивале для компании – приятная неожиданность и очень большое достижение.

В официальном письме приглашении указано, что фильм «Слуга народа» отобран для участия в секции Focus on World Cinema (Фокус на мировое кино).

Напомним, формат «Слуги народа» приобрела американская компания FOX Studios, а сам сериал транслируется на популярной онлайн-платформе мира – Netflix.

К слову, всеукраинская премьера полнометражного фильма «Слуга народа 2» состоится на канале «1+1» также 24 августа, в День Независимости Украины.

Фото: пресс-служба студии «Квартал 95»