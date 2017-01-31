Фильм «Родные» Виталия Манского победил на кинофестивале в Австрии

Главный приз 13-го международного кинефестиваля Crossing Europe Film Festival Linz (Австрия) получила украинская документальная лента режиссера Виталия Манского «Родные», снимавшийся при поддержке Госкино, сообщает пресс-служба студии 435 Films.

"Для меня победа такого личного для меня фильма является чем-то чрезвычайным. Будто наградили не мою ленту, а всю мою жизнь. Победа картины с такой интимной интонацией это большое событие и для меня, и для всей Украины", - говорит Манский.

По словам продюсера ленты Анна Паленчук из 435 Films, это первая награда, которую получил этот фильм.