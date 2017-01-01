Фильм «Невидимый батальон» об участии женщин в АТО покажет «1+1»

Ко Дню защитника Украины, 16 октября, телеканал «1+1» покажет документальный фильм «Невидимий батальйон» об участии украинских женщин в войне на Донбассе, сообщает пресс-служба канала.

В основе ленты – истории шести женщин-военнослужащих – бывшего дизайнера Юлие Паевской, бывшего аналитика в Минфине Оксане Якубовой, Андрианы Сусак и др. – жизнь которых изменила война.

По словам исполнительного продюсера фильма Оксаны Иванцив, «Невидимий батальйон» – это истории женщин на войне, рассказанные женщинами-режиссерами. "Некий чисто женский взгляд на войну, которая традиционно считается мужским делом. Он затрагивает очень широкий спектр проблем, с которыми сталкиваетесь женщина – от законодательных ограничений занимать военные должности до отсутствия программ реабилитации и неготовности общества принять женщин-ветеранов", – рассказывает она.

Лента является продолжением одноименной адвокационной кампании «Института гендерных программ», состоявшей из социсследования и фотопроекта и результатами которой стали существенные изменения в украинской армии и расширение списка должностей, доступных женщинам.

Отметим, по данным Минобороны, по состоянию на 2017 год в воинских частях боевого состава проходят службу около 10 тыс. женщин, из них 639 – офицеры.

Напомним, съемки фильма «Невидимий батальйон» начались в начале мае. Одним из трех режиссеров выступила кинорежиссер (короткометражки «Поминовение», «Дом»), писательница, актриса и поэтесса Ирина Цилык.

Фото: Пресс-служба «1+1»