Фильм «Гіркі жнива» заработал в Украине за первый уикенд 3,7 млн грн

Канадский фильм о Голодоморе «Гіркі жнива» режиссера Джорджа Менделюка собрала за первый уикенд в Украине 3,667 млн грн, сообщает сайт Кino-teatr.ua.

Картину показывают 190 экранов страны. На каждый из них пришлось по 267 зрителей (всего - 50,756 тыс. проданных билетов) при средней цене билета в 72 грн. Эти показатели позволили ленте занять второе место в украинском бокс-офисе.

Первое же место занял другой дебютант недели - новый фильм Лассе Халльстрема «Жизнь и цель собаки». На 156 экранах он собрал на 900 тыс. грн больше, чем «Гіркі жнива» - 4,5 млн грн. А общая зрительская аудитория ленты превысило аудиторию канадской картины на 9 тыс. зрителей.