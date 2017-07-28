Fex.net стало онлайн-кинотеатром с лицензированным фильмами

Файлохранилище Fex.net открыло пользователям доступ к лицензированному видеоконтенту, который размещается на серверах ресурса, сообщает AIN.UA.

Как рассказали в компании, это результат заключения договора с дистрибьютором фильмов и ТВ-программ «Топ фильм дистрибьюшн». Он запускался в Украине и России, в том числе занимался прокатом фильмов компаний Lionsgate, The Weinstein Company, IM Global, Wild Bunch и др. В РФ компания прекратила существование и передала все свои релизы Megogo Distribution, а в Украине продолжает работать.

Пока что этот пакет включает в себя 50 фильмов, которые будут доступны для владельцев premium-подписки сервиса. Этот перечень Fex.net обещает со временем дополнять. Также в дальнейшем в перечень могут добавить другие типы контента, вроде музыки или игр.

Согласно условиям лицензионного соглашения, эти фильмы запрещается копировать, распространять и использовать в коммерческих целях, они предназначены только для личного пользования.

Напомним, Fex.net – облачный сервис хранения и передачи данных, запущенный в начале 2017 года командой закрытого файлообменника Ex.ua.

15 ноября 2016 года киберполиция прекратила работу группы онлайн-кинотеатров FS, куда входили fs.to, fs.ua, brb.to и cxz.to, а также готовила документы по Ex.ua. Вскоре после появления этой информации ресурс объявил о своем закрытии.