Ирина Федишин покидает «антивакцинальный плен» при помощи ТСН

У «самой востребованной», по мнению журналистки ТСН, певицы Ирины Федишин двое сыновей – семилетний Юра и трехлетний Олег – почти не защищены от болезней, поскольку не имеют многих прививок. Старший Юра вакцинировался в обычном режиме от рождения, но в 6 лет не проходил ревакцинацию, а у младшего сына карта иммунизации вовсе пуста.

Федишин, по мнению автора цикла сюжетов о прививании, попала в «антивакцинальный плен» и «погрязла в мифах о прививках». Чтобы исправить ситуацию и заставить Ирину и еще тысячи украинцев пересмотреть свое отношение к прививкам, вместе с командой ТСН Федишин отправится в Индию, где находится главный производитель вакцин в мире. До сих пор там не было ни одного украинского канала, но для «1+1» сделали исключение. Спецпроект ТСН создается в партнерстве с UNICEF.