Ирина Федишин покидает «антивакцинальный плен» при помощи ТСН

Вчера в 19:30 в эфире ТСН стартовал цикл сюжетов «Прививка от мифов». Журналистка Ирина Маркевич вместе с врачами и экспертами пытается развеять предубеждения украинцев, в том числе матери двоих детей певицы Ирины Федишин, относительно вакцинации.
У «самой востребованной», по мнению журналистки ТСН, певицы Ирины Федишин двое сыновей – семилетний Юра и трехлетний Олег – почти не защищены от болезней, поскольку не имеют многих прививок. Старший Юра вакцинировался в обычном режиме от рождения, но в 6 лет не проходил ревакцинацию, а у младшего сына карта иммунизации вовсе пуста.
Федишин, по мнению автора цикла сюжетов о прививании, попала в «антивакцинальный плен» и «погрязла в мифах о прививках». Чтобы исправить ситуацию и заставить Ирину и еще тысячи украинцев пересмотреть свое отношение к прививкам, вместе с командой ТСН Федишин отправится в Индию, где находится главный производитель вакцин в мире. До сих пор там не было ни одного украинского канала, но для «1+1» сделали исключение. Спецпроект ТСН создается в партнерстве с UNICEF.
Напомним, по данным отчета стратегического глобального комитета ВОЗ 2017 года, в Украине вакцинированы только 19% населения, что является самым низким показателем в мире. Наши ближайшие соседи в списке – Сомали, Чад и Нигерия.
Фото: tsn.ua