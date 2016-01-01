Файлохранилище Fex.net и онлайн-ТВ you tv вошли в Телекомпалату

К Телекомпалате Украины присоединились два новых участника − компании Fex.net и you tv, сообщается на сайте ассоциации.

"То, что к нам присоединились такие молодые и амбициозные компании, − несомненно, хороший знак. С помощью объединения наших усилий, идей и намерений мы сможем ускорить реализацию наших планов и приблизиться к новому этапу развития цифровой экономики Украины", − отметила глава телекомпалаты Татьяна Попова.

Fex.net (File EXchange Network) − это облачный сервис для хранения и обмена файлами, который начал свою работу в начале 2017 года. А you tv − украинское интерактивное онлайн-телевидение, доступное к просмотру на любом устройстве (на рынке с августа 2016 года).

Что касается планов на 2018 год, то, по словам Поповой, Телекомпалата собирается продолжить защищать интересы своих участников, работать на пользу отрасли и использовать новые методы реализации своих целей.

Как известно, Телекоммуникационная палата Украины − это объединение легальных игроков рынка телекоммуслуг, выступающих за создание равных условий и благоприятной среды для ведения честного бизнеса в сфере интернет-коммуникаций и ТВ.

Напомним, в декабре 2016 года в состав ассоциации вошло пять новых участников. Это компании «Анте Медиам» (датацентр «Парковый»), «Тринити Телеком»,«Ретн», рейтинговое агентство «БигДата ЮЕЙ» и провайдер «УАРНет».

Фото: ТК