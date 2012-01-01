Facebook-трансляции станут интерактивными

Популярнейшая соцсеть купила команду стартапа Vidpresso, который занимается внедрением интерактивных элементов в прямые трансляции и онлайн-видео.
Сервис основан еще в 2012 году и известен тем, что помогает издателям и блогерам работать с платформой Facebook Live, создавая, например, опросы среди зрителей. Среди клиентов стартапа значатся такие гиганты, как Univision, BuzzFeed, Turner Sports, Nasdaq, TED, NBC.
Сделка позволит проекту наконец определиться с видением своей миссии, расширить аудиторию и напрямую работать с создателями контента. Последние получат инструменты и смогут сосредоточиться на своей основной задаче, не тратя лишние время и деньги.
Интерактивные элементы призваны увеличить вовлеченность аудитории, тем самым помогая Facebook конкурировать с Twitch и YouTube. В данном случае усилия компании направлены против пассивного потребления контента.
Соцсеть постоянно экспериментирует с видеонаправлением. В начале года Facebook начала тестировать функцию Watch Party для совместного просмотра и обсуждения трансляций и видеозаписей. С помощью этого инструмента участники групп могут взаимодействовать друг с другом.