Facebook-трансляции станут интерактивными

Сервис основан еще в 2012 году и известен тем, что помогает издателям и блогерам работать с платформой Facebook Live, создавая, например, опросы среди зрителей. Среди клиентов стартапа значатся такие гиганты, как Univision, BuzzFeed, Turner Sports, Nasdaq, TED, NBC.

Сделка позволит проекту наконец определиться с видением своей миссии, расширить аудиторию и напрямую работать с создателями контента. Последние получат инструменты и смогут сосредоточиться на своей основной задаче, не тратя лишние время и деньги.