Facebook засыпает, просыпается SEO

Facebook объявил негласный бой медиа, заявив, что трафик последних больше не интересен компании. Однако эксперты говорят, что отчаиваться рано. СМИ все еще могут пользоваться инструментами SEO-продвижения контента, о которых когда-то соцсети заставили их забыть.
На днях «Телекритика» писала о том, что Кэмпбелл Браун, глава Facebook по взаимодействию с изданиями, на встрече с австралийскими СМИ позволила себе лишнее. Браун заявила, что Facebook больше не интересуют разговоры про трафик медиа и возможность соцсети генерировать его для СМИ. «Это устаревшая концепция, к которой мы не вернемся», – прокомментировала менеджер компании.
Заявления не последнего человека в Facebook вызвали шквал негодования в прессе по всему миру. Однако аналитики советуют медиа не торопиться с выводами, заявляя, что отказ от продвижения материалов в соцсетях – это не смертельный приговор.
Так, один из авторов блога Select All издания New York Magazine Брайан Фелдман говорит о том, что онлайн-СМИ могут набирать трафик старым проверенным способом – поисковой оптимизацией, или SEO.
«Когда-то в 2012 году экология цифровых изданий претерпела эпохальный сдвиг: Facebook обогнал Google в качестве главного источника трафика сайтов, – пишет Фелдман. – До Facebook лучшим способом надежного получения трафика была поисковая оптимизация, а также форматирование веб-контента для получения высокой оценки поисковых систем».
По словам эксперта, в эпоху SEO люди, создающие веб-контент, пытались мыслить так, как пользователь, делающий запрос в поисковике, поэтому раньше привычнее было прочесть заголовок «Когда пройдет Суперкубок?» вместо «Суперкубок стартует уже очень скоро».
Брайан Фелдман говорит, что материалы СМИ, размещенные в Facebook, больше воздействуют на эмоциональный интеллект аудитории, в то время, как SEO является более “механическим” инструментом. С другой стороны, поисковая оптимизация – более прозрачная и честная, ведь автор материала внедряет в него ключевые слова, которые оптимизируются поисковиком. А значит читатель, перейдя по нужной ссылке, с большей вероятностью получит полезную информацию.
Контент в соцсетях манипулирует людьми, заставляя их щелкнуть по интригующему заголовку, SEO же манипулирует роботами, которые обрабатывают контент и выдают пользователю лучшую информацию согласно его запросу.