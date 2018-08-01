Facebook засыпает, просыпается SEO

На днях «Телекритика» писала о том, что Кэмпбелл Браун, глава Facebook по взаимодействию с изданиями, на встрече с австралийскими СМИ позволила себе лишнее. Браун заявила, что Facebook больше не интересуют разговоры про трафик медиа и возможность соцсети генерировать его для СМИ. «Это устаревшая концепция, к которой мы не вернемся», – прокомментировала менеджер компании.

Заявления не последнего человека в Facebook вызвали шквал негодования в прессе по всему миру. Однако аналитики советуют медиа не торопиться с выводами, заявляя, что отказ от продвижения материалов в соцсетях – это не смертельный приговор.

Так, один из авторов блога Select All издания New York Magazine Брайан Фелдман говорит о том, что онлайн-СМИ могут набирать трафик старым проверенным способом – поисковой оптимизацией, или SEO.