ТЕЛЕКРИТИКА

Facebook засыпает, просыпается SEO

Бизнес

Facebook объявил негласный бой медиа, заявив, что трафик последних больше не интересен компании. Однако эксперты говорят, что отчаиваться рано. СМИ все еще могут пользоваться инструментами SEO-продвижения контента, о которых когда-то соцсети заставили их забыть.


На днях «Телекритика» писала о том, что Кэмпбелл Браун, глава Facebook по взаимодействию с изданиями, на встрече с австралийскими СМИ позволила себе лишнее. Браун заявила, что Facebook больше не интересуют разговоры про трафик медиа и возможность соцсети генерировать его для СМИ. «Это устаревшая концепция, к которой мы не вернемся», – прокомментировала менеджер компании.

Заявления не последнего человека в Facebook вызвали шквал негодования в прессе по всему миру. Однако аналитики советуют медиа не торопиться с выводами, заявляя, что отказ от продвижения материалов в соцсетях – это не смертельный приговор.

Так, один из авторов блога Select All издания New York Magazine Брайан Фелдман говорит о том, что онлайн-СМИ могут набирать трафик старым проверенным способом – поисковой оптимизацией, или SEO.

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«Когда-то в 2012 году экология цифровых изданий претерпела эпохальный сдвиг: Facebook обогнал Google в качестве главного источника трафика сайтов, – пишет Фелдман. – До Facebook лучшим способом надежного получения трафика была поисковая оптимизация, а также форматирование веб-контента для получения высокой оценки поисковых систем».

По словам эксперта, в эпоху SEO люди, создающие веб-контент, пытались мыслить так, как пользователь, делающий запрос в поисковике, поэтому раньше привычнее было прочесть заголовок «Когда пройдет Суперкубок?» вместо «Суперкубок стартует уже очень скоро».

Брайан Фелдман говорит, что материалы СМИ, размещенные в Facebook, больше воздействуют на эмоциональный интеллект аудитории, в то время, как SEO является более “механическим” инструментом. С другой стороны, поисковая оптимизация – более прозрачная и честная, ведь автор материала внедряет в него ключевые слова, которые оптимизируются поисковиком. А значит читатель, перейдя по нужной ссылке, с большей вероятностью получит полезную информацию.

Контент в соцсетях манипулирует людьми, заставляя их щелкнуть по интригующему заголовку, SEO же манипулирует роботами, которые обрабатывают контент и выдают пользователю лучшую информацию согласно его запросу.

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