Facebook запустил поиск фотографий по описанию

Социальная сеть Facebook обновила поиск фотографий, добавив в него поиск изображений по ключевым словам и описанию происходящего на картинке.

Как сообщает vc.ru, этот сервис создавался для помощи слабовидящим людям, однако компания решила открыть его для всех пользователей.

C помощью функции под названием Lumos, работающей на основе алгоритмов искусственного интеллекта, соцсеть может «понимать», какие объекты или места расположены на фото. Например, поиск по словам «black shirt photo» покажет фотографии людей в черных футболках, даже если этих фраз нет в описании к изображениям.

В будущем Facebook планирует «научить» технологию распознавать действия людей на фотографиях и позволять искать изображения по описанию деятельности. Также Lumos может применяться в видео, однако, когда такой поиск будет запущен, не известно.

Пока что сервис действует только в США, о сроках его запуска в других странах не сообщается.

Отметим, распознавание объектов на изображениях уже существует в других сервисах, таких как Google Photos, Pinterest и «Яндекс.Картинки».

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