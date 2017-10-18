Facebook запустил новую ленту новостей – с рекомендациями

Соцсеть Facebook добавила альтернативную существующей ленту новостей Explore (в украиноязычной версии – «Цікаве», в русскоязычной версии – «Интересное»), где будут отображаться публикации, подобранные по интересам пользователя, сообщает TechCrunch.

Ранее соцсеть тестировала ленту на мобильных устройствах, теперь же она доступна и на десктопе: найти новую вкладку можно внизу левой панели навигации, где находятся другие функции Facebook, например, «События», «Группы», «Страницы» и т.д.

В компании рассчитывают, что новый сервис позволит пользователям получать дополнительный контент на интересующие их темы, а соцсети подольше удерживать пользователей. Лента будет формироваться из постов, фото, видео и статей, подобные которым уже лайкал пользователь, а также из контента, самого популярного среди друзей.

Напомним, весной Facebook начал тестировать в мобильном приложении вторую ленту новостей, в которой отсутствуют публикации от друзей пользователя, а контент формируется на основе подписок пользователя в основной ленте.

Фото: Максим Лисовой