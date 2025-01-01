Facebook запустил исчезающие посты

Соцсеть Facebook запустила новую функцию исчезающих постов Messenger Day, сообщает Sostav.ru.

Как отмечают в компании, новая опция призвана популяризировать использование камеры в приложении для общения. С ее помощью пользователи могут добавлять фотографии и видео в свой «День» и делиться ими со всеми или определенными членами семьи или друзьями. А они, в свою очередь, смогут просматривать сообщения и отвечать на них лишь в течение 24 часов.

Day уже доступна для пользователей гаджетов с Android и iOS на территории США. Позже соцсеть обещает запустить опцию во всем мире.

Отметим, полная копия этой функции уже была внедрена разработчиками Facebook в саму социальную сеть, а также в сервисы, выкупленные компанией, - WhatsApp и Instagram.

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Напомним, одно из последних новшеств в Facebook - маркировка фейковых новостейс помощью отметки Disputed («Оспаривается»). Возле этой отметки будет указываться название организации или организаций, которые считают информацию по ссылке неправдивой.

Фото: maxpixel.freegreatpicture.com