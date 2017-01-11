Facebook запускает журналистский проект для борьбы с фейковыми новостями

Компания Facebook запускает проект The Facebook Journalism Project, направленный на борьбу с фейками в СМИ, а также на информирование пользователей о способах поиска достоверной информации в эпоху цифровых технологий.
Об этом сообщается на сайте проекта.
Проект будет состоять из трех направлений: сотрудничество с крупными СМИ и разработка новых продуктов, проведения специальных обучающих тренингов для журналистов, помощь пользователям соцсети в поиске качественной и достоверной информации.
Также он будет тестировать новые бизнес-модели для СМИ, будет способствовать продвижению независимых медиа в Facebook, организовывать Хакатон для разработчиков из новостных изданий.
Уже в ближайшее время проект начнет сотрудничество с Washington Post и Vox. В дальнейшем этот список планируется расширять.
В компании также сообщили о том, что уже подготовлена серия учебных курсов по продуктам Facebook, инструментам и услугам для журналистов.
Напомним, что в конце прошлого года глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что крупным социальным сетям и IT-концернам, таким как Facebook или Google, следует активно бороться с дезинформацией в интернете.
Ранее министр юстиции Германии Хайко Маас обвинил Facebook в зарабатывании крупных сумм на фейковых новостях.
Причиной повышенного внимания к проблеме фейковых новостей стали выборы президента США. После их завершения Facebook обвинили в распространении значительного числа ложных новостей, которые могли повлиять на исход голосования.