Facebook запускает журналистский проект для борьбы с фейковыми новостями

Об этом сообщается на сайте проекта.

Проект будет состоять из трех направлений: сотрудничество с крупными СМИ и разработка новых продуктов, проведения специальных обучающих тренингов для журналистов, помощь пользователям соцсети в поиске качественной и достоверной информации.

Также он будет тестировать новые бизнес-модели для СМИ, будет способствовать продвижению независимых медиа в Facebook, организовывать Хакатон для разработчиков из новостных изданий.

Уже в ближайшее время проект начнет сотрудничество с Washington Post и Vox. В дальнейшем этот список планируется расширять.

В компании также сообщили о том, что уже подготовлена ​​серия учебных курсов по продуктам Facebook, инструментам и ​​услугам для журналистов.

Напомним, что в конце прошлого года глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что крупным социальным сетям и IT-концернам, таким как Facebook или Google, следует активно бороться с дезинформацией в интернете.

Ранее министр юстиции Германии Хайко Маас обвинил Facebook в зарабатывании крупных сумм на фейковых новостях.

Причиной повышенного внимания к проблеме фейковых новостей стали выборы президента США. После их завершения Facebook обвинили в распространении значительного числа ложных новостей, которые могли повлиять на исход голосования.