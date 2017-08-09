Facebook запускает собственный видеосервис

Компания Facebook объявила о запуске внутри соцсети платформы Watch, с помощью которой можно смотреть не только опубликованные в соцсети ролики, но и сделанные профессионалами шоу.

Как сообщается в официальном блоге компании, на этой платформе появятся оригинальные шоу и трансляции от Major League Baseball, National Geographic, NASA, Billboard и др. То есть пользователи Watch смогут подписываться на новые видео как от других людей, так и от брендов и издателей, а также находить ролики в категориях вроде «Самое обсуждаемое», «Что смотрят друзья», «Что заставляет людей смеяться» и т.д.

Кроме того, пользователи смогут в процессе просмотра видео или после него комментировать, общаться с друзьями, создавать сообщества по интересам.

По информации издания TechCrunch, партнерам, которые будут создавать видео специально для Watch, полагается 55% от рекламных доходов сервиса. Отметим, что YouTube отдает авторам роликов 45%.

Пока что Watch доступна только небольшой части пользователей и создателей видео в США, где в 2016 году Facebook добавил в свои мобильные приложения специальную вкладку для видео, в которой собирались ролики из ленты новостей. Постепенно доступ к новой платформе будет доступен по всему миру, однако когда именно это произойдет, в компании пока не уточняют.

О том, почему Facebook так популярен среди украинцев, смотрите в сюжете «Сніданку з 1+1»:

Фото: Flickr.com / Andrew Feinberg