Facebook запускает сервис для публикации вакансий

Соцсеть Facebook запускает с 17 февраля сервис, позволяющий компаниям-владельцам страниц публиковать вакансии в специальном разделе, а пользователям - откликаться на них, сообщает vc.ru.

Опубликованные вакансии будут видны всем пользователям, которые посещают страницу компании, объявившей о поиске сотрудников. Кроме того, для вакансий будут созданы специальные разделы в мобильных приложениях и на сайте.

После того как пользователь откликнется на предложение, Facebook будет автоматически указывать в форме отзыва его персональные данные, взяв информацию с его страницы. Также соискатели смогут пообщаться с работодателем через Messenger.

По словам вице-президента компании по рекламе Эндрю Ботсворта, соцсеть таким образом упорядочивает действия, которые уже совершали компании и одновременно решает одну из наиболее важных проблем бизнеса: участвовавшие в тестировании сервиса организации считали поиск квалифицированных сотрудников более важной задачей, чем привлечение покупателей и рост продаж.

В первую очередь доступ к проекту получат американские компании. Когда он станет доступным в других странах, пока неизвестно.

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