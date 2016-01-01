Facebook запускает разноцветный фон для текстовых постов

Соцсеть Facebook добавила возможность выбирать яркий фон для текстовых постов, сообщает интернет-издание AIN.UA.

Нововведение пока доступно только для владельцев устройств на Android. Однако на днях опция заработает для пользователей iOS, а также для веб-версии.

"Если раньше, чтобы пост заметили, нужно было иллюстрировать его с помощью картинок или фото, сейчас привлечь внимание можно с помощью разноцветных подложек, розовых, сине-зеленых, сиреневых, желтых, черных. Есть даже градиент в стиле логотипа Instagram", - пишет издание.

Выглядеть такой пост будет как сообщение, написанное белым шрифтом на выбранном поле. Цветной фон можно будет выбирать только для текстовых сообщений, для постов с видео, линками или фото эта опция работать не будет.

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Фото: ain.ua