Facebook запускает платные подписки на СМИ в Instant Articles для Android

Соцсеть Facebook приступает к тестированию системы подписки на издания в формате Instant Articles (так называемый «сервис мгновенных статей») в приложении для Android пока что с небольшой группой европейских и американских издателей, сообщается в официальном блоге компании.

Так, партнерами соцсети стали Bild, The Boston Globe, The Economist, Hearst, La Repubblica, Le Parisien, Spiegel, The Telegraph, tronc (The Baltimore Sun, The Los Angeles Times and The San Diego Union-Tribune) и The Washington Post. Оплата подписки будет проводиться через сайты этих СМИ, а издатели получат 100% дохода.

"Это прямой результат работы, которую мы проводим в рамках проекта Facebook Journalism. Мы прислушиваемся к новостным издателям по всему миру, чтобы лучше понять их потребности и цели и более тесно сотрудничать при разработке новых продуктов с самого начала процесса", – отмечают в компании.

Кроме того, Facebook планирует протестировать инструменты для привлечения читателей. Так, например, в приложении появится кнопка «Подписаться» вместо «Нравится».

По информации издания Recode, соцсеть не запускает тестирование в приложении для iOS из-за конфликта с Apple, потребовавшей 30% выручки от каждой подписки.

Напомним, ранее медиакорпорация News Corp., владеющая The Wall Street Journal, The Times, Dow Jones, New York Post и др., начала переговоры с Facebook о монетизации и продвижении контента своих изданий. По словам исполнительного директора News Corp. Роберта Томсона, компании находятся на "продвинутой стадии по вопросам механики подписки".

А уже в июле стало известно, что Facebook все введет платные подписки на издания.

Фото: Flickr.com / Andrew Feinberg