Facebook запретит менять заголовки, тексты и фото в сниппетах ссылок

Соцсеть Facebook собирается запретить менять заголовки, тексты и картинки в сниппетах (фрагментах исходного текста), которые автоматически загружаются с сайта. Таким образом соцсеть борется с фейковыми новостями.

Как сообщает издание Cossa, данную функцию уже убрали в Power Editor (инструмент, разработанный для крупных рекламодателей, которым нужно создавать, редактировать и публиковать много рекламных объявлений), теперь ее могут отключить и в обычном интерфейсе.

Параллельно Facebook запускает инструмент Link Ownership в разделе «Публикации страницы», с помощью которого можно изменять картинки и тексты по умолчанию в сниппетах для ссылок с сайта компании. Пока новый инструмент доступен только для страниц медиа, но до 12 сентября соцсеть введет его для всех.

Страницы, которые будут злоупотреблять изменением своих ссылок (искажать их содержимое или спамить пользователей своими постами), потеряют возможность использования Link Ownership.

Кроме того, Facebook отказывается от постов с видео и кнопкой призыва к действию. Подобные публикации компания обещает удалить к 26 июля, после чего они будут доступны лишь как реклама.

Напомним, следующее 10 лет Facebook планирует посвятить разработке новых сервисов, которые смогут объединить людей по всему миру. Таким образом,если ранее главная цель компании заключалась в создании онлайн-пространства, в котором люди могли бы общаться и делиться важной информацией, то сейчас в центре внимания оказались группы, которые могут способствовать сплочению пользователей.

О том, почему Facebook так популярен среди украинцев, смотрите в сюжете «Сніданку з 1+1»:

Фото: Максим Лисовой