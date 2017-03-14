Facebook запретил использовать данные пользователей для слежки

Руководство Facebook запретило разработчикам использовать хранящуюся в социальной сети информацию о пользователях в целях слежки, сообщает«Газеты.Ru».

Так, теперь разработчики, которые получают доступ к пользовательским данным из соцсети для создания приложений, должны защищать информацию, которую они получают, от несанкционированного доступа, использования или раскрытия.

Осенью 2016 года Американский союз защиты гражданских свобод (ACLU) выяснил, что Facebook и принадлежащий ей Instagram предоставили доступ к данным пользователей компании Geofeedia, занимающейся разработкой продуктов для наблюдения по заказу правоохранительных органов. Позже обе компании прервали действие доступа Geofeedia к аккаунтам, однако до недавнего момента у Facebook не было политики, запрещающей создателям приложений использовать данные соцсетей для слежки.

О том, почему Facebook так популярен среди украинцев, смотрите в сюжете «Сніданку з 1+1»:

Напомним, беларусы Анна Тишкевич и Алексей Литовка запустили в Facebook проект «Вы можете их узнать». Его суть заключается в том, что в соцсети создается аккаунт преступника с ключевой информацией из «розыскной ориентировки» (имя, когда совершил преступление и в чем подозревается / обвиняется).Аватар выглядит как традиционный фоторобот с плашкой «Разыскивается», а в хедере аккаунта содержится просьба добавить этого человека в друзья. Чем больше у него будет друзей, тем шире круг людей, которые смогут его увидеть и опознать.

Фото: Максим Лисовой