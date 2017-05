Facebook займется развитием журналистики в соцсети

В рамках активной борьбы с фейковыми новостями Facebook нанял бывшую журналистку The New York Times Алекс Хардиман, которая займет должность главы новостных продуктов и будет участвовать в развитии проекта The Facebook Journalism Project, сообщает Cossa.

Хардиман вступит в должность в июне. В ее обязанности войдет создание новых форматов подачи новостей, развитие журналистики внутри Facebook, а также оптимизация инструментов соцсети для медиа, например Instant Articles. Как рассказала сама Хардиман, Facebook планирует еще более тесное сотрудничество с новостными организациями, развитие новых «сторителлинговых» форматов, создание локальных новостных сообществ и развитие возможностей по монетизации медийного контента в соцсети.

Кроме того, как сообщает vc.ru, в течение года Facebook наймет 3 тыс. модераторов, которые будут работать по всему миру, отслеживая агрессию и другие противоречащие правилам соцсети действия в записях и видео пользователей. Сейчас подобной работой в компании занимается около 4,5 тыс. человек.

По словам главы Facebook Марка Цукерберга, такое решение связано с неоднократными случаями публикации видео самоубийств и насилия над другими людьми - в подобных случаях компания должна быстрее реагировать, помогая авторам роликов или удаляя шокирующие материалы. "Рецензенты также помогут нам лучше избавиться от вещей, которые мы не допускаем на Facebook: таких как разжигание ненависти и насилие над детьми", — добавил Цукерберг.

Также соцсеть собирается упростить отправку жалоб на материалы.

Напомним, фейковые новости — одна из главных проблем Facebook, вспыхнувшая в 2016 году на фоне президентских выборов в США. С тех пор соцсеть научилась эффективнее помечать фейки, усилила борьбу с бот-аккаунтами, оптимизировала модерацию сомнительных новостей и выпустила руководство по тому, как отличить ложь от правды.

Фото: Flickr.com / Jakob Steinschaden