Facebook заблокировал аккаунт российского канала «Звезда» за статью о «Гиви»

Официальный аккаунт российского телеканала «Звезда» в Facebook заблокирован в связи с публикацией статьи о гибели боевика «ДНР» Михаила Толстых («Гиви»), сообщает ТАСС.

Как рассказали в пресс-службе канала, такую меру соцсеть предприняла из-за того, что данный материалнарушает нормы ее сообщества.

"Мы находимся в недоумении, потому что там нет ничего такого, что нарушало бы нормы сообщества", - отметили при этом на телеканале, уточнив, что сообщение от Facebook о блокировке аккаунта не приходило.По словам представителя пресс-службы, канал «Звезда» направил в компанию запрос с просьбой прояснить ситуацию, однако ответа пока не получил.

Кроме того, добавил он, аналогичный пост в Instagram был также удален.

Напомним, управление СБУ в Одесской области открыло уголовное производство в связи с выходом последнего выпуска программы одесского журналиста Григория Кваснюка «Правда с Григория Кваснюком», где он называл «Гиви» «легендарным бессмертным комбатом», а Украину - «террористическим государством».