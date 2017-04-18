Facebook за 4 дня закрыл десятки тысяч фейковых аккаунтов

В ходе глобальной антиспам-операции, стартовавшей 14 апреля, соцсеть Facebook закрыла по состоянию на 18 апреля десятки тысяч фейковых аккаунтов, базируясь на неаутентичных лайках и комментариях, сообщает AIN.UA.

Деятельность спамеров, против которых направлена эта операция, отслеживалась в течение полугода. В фокус попали ненастоящие лайки и комментарии фейковых аккаунтов из Бангладеша, Индонезии, Саудовской Аравии и ряда других стран.

Спамеры использовали нетрадиционные методы создания массовых аккаунтов, пользовались более сложными способами, с сокрытием трафика через прокси и т.д. По данным Facebook, их цель - обманом заполучать новых друзей через лайки и взаимодействие со страницами популярных паблишеров для рассылки спама. "Часть таких аккаунтов после лайков нескольких страниц переходила в спящий режим, то есть их еще не мобилизировали для рассылки спама. Наши системы смогли идентифицировать значительную часть этой незаконной активности и удалить ненастоящие лайки", — отмечает администрация соцсети.

Когда эта операция завершится, около 99% страниц брендов, которые оказались в поле зрения спамеров, с количеством лайков более 10 тыс., могут заметить снижение числа лайков до 3%, говорят в Facebook. Так, например, британская газета The Guardian сообщает, что из сети исчезли около 20 тыс. аккаунтов тех, кто лайкнул ее страницу, и около 15 тыс. лайков.

Напомним, ранее Facebook запустил механизм отслеживания фейковых новостей:

Фото: Максим Лисовой