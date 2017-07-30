Facebook внедрит шестисекундную видеорекламу

Компания Facebook вместе с несколькими рекламодателями тестирует формат видеорекламы продолжительностью в шесть секунд, сообщает издание Media and Journalism.

По словам исполнительного директора соцсети Шерил Сандберг, один из рекламодателей – Tropicana (производит соки) – опробовал рекламу Facebook продолжительностью в 6, 15 и 30 секунд. Самые короткие ролики показали наилучший результат по важным для бренда метрикам.

Соцсеть практически исчерпала потенциал новостной ленты как места для размещения рекламы, поэтому и ищет новые возможности для создания инвентаря. Видео- и мобильная реклама – основные драйверы роста квартальной выручки Facebook (на 47% год к году).

Отметим, ролики продолжительностью 30 секунд часто используются на телевидении и позволяют рекламодателям проводить единую кампанию на ТВ и YouTube. Шестисекундный подход же требует отдельного производства, поэтому некоторые рекламодатели адаптируют ролики из 30 секунд в 15 и просят не убирать этот более короткий формат.

Напомним, YouTube в 2018 году собирается отказаться от 30-секундных рекламных роликов, которые проигрываются перед видео без возможности пропуска. Таким образом скрвис хочет предоставить пользователям наилучший опыт взаимодействия с рекламой. Для этого он сосредоточится на развитии других рекламных форматах, которые будут более привлекательными как для зрителей, так и для рекламодателей.