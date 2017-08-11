Facebook усилит контроль за политической рекламой в соцсети из-за России

Соцсеть Facebook предпримет меры по вопросу борьбы с ненадлежащей информацией, в том числе рекламой. Об этом сообщил на своей странице ее основательМарк Цукерберг.

По его словам, миссия Facebook – сближать людей. "Это глубоко демократические ценности, и мы гордимся ими. Я не хочу, чтобы кто-то использовал наши инструменты для подрыва демократии", – написал Цукерберг.

В связи с этим, в частности, соцсеть создала специальные команды, которые ведут работу по сохранению целостности выборов и предотвращению вмешательства правительств в выборы других стран. Они уже нашли и закрыли тысячи фейковых аккаунтов, которые могли повлиять на выборы в той или иной стране. "Я хотел бы сказать вам, что мы сможем остановить любое вмешательство, но это нереалистично. В мире всегда будут плохие люди, и мы не можем предотвратить вмешательство всех правительств. Но мы можем усложнить им это. Что и собираемся сделать", – добавил глава компании.