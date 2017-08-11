Facebook усилит контроль за политической рекламой в соцсети из-за России

Соцсеть Facebook предпримет меры по вопросу борьбы с ненадлежащей информацией, в том числе рекламой. Об этом сообщил на своей странице ее основательМарк Цукерберг.
По его словам, миссия Facebook – сближать людей. "Это глубоко демократические ценности, и мы гордимся ими. Я не хочу, чтобы кто-то использовал наши инструменты для подрыва демократии", – написал Цукерберг.
В связи с этим, в частности, соцсеть создала специальные команды, которые ведут работу по сохранению целостности выборов и предотвращению вмешательства правительств в выборы других стран. Они уже нашли и закрыли тысячи фейковых аккаунтов, которые могли повлиять на выборы в той или иной стране. "Я хотел бы сказать вам, что мы сможем остановить любое вмешательство, но это нереалистично. В мире всегда будут плохие люди, и мы не можем предотвратить вмешательство всех правительств. Но мы можем усложнить им это. Что и собираемся сделать", – добавил глава компании.
Так, одним из шагов являетсясовместная с правительством США работа над расследованием вмешательства России в американские выборы. Команда соцсети передаст всю имеющуюся информацию в Конгресс, а также продолжит собственное расследование того, что произошло в Facebook в ходе этих выборов. Ранее компания сообщала о покупке политизированной рекламы на сумму в $100 тыс. в течение 2015-2017 годов с недостоверных учетных записей, которые могут быть связаны с РФ.
Кроме того, соцсеть собирается сделать размещение политической рекламы более прозрачным. В ближайшие месяцы Facebook начнет требовать информацию от того, кто платит за политическую рекламу, в том числе необходимо будет предъявить аккаунт рекламодателя, чтобы просмотреть другие его объявления. Также он расширит партнерство с избирательными комиссиями по всему миру и наладит сотрудничество с другими технологическими компаниями по вопросу обмена информацией об угрозах.
Также компания обещает увеличить инвестиции в обеспечение безопасности и, в частности, на проведение выборов. "В следующем году мы вдвое увеличим команду, работающую над целостностью выборов. Мы планируем принять еще 250 человек, которые сосредоточатся на сохранении безопасности нашего сообщества", – уточнил Цукерберг.