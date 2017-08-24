Facebook удаляет более одного миллиона аккаунтов каждый день

Вице-президент по кибербезопасности Facebook Алекс Стамос сообщил, что соцсеть ежедневно удаляет более 1 миллиона аккаунтов в рамках борьбы со спамом, мошенничеством и троллингом.

Однако аудитория социальной сети настолько велика, что заблокировать все аккаунты, которые нарушают правила сообщества, невозможно.

"Когда вы имеете дело с миллионами и миллионами взаимодействий, вы не можете ввести правила и выполнять их без определенного количества ошибочных решений", – цитирует его слова CNBC.

Facebook неоднократно подвергался критике за размытые правила удаления контента. Как обращает внимание CNBC, из-за слишком обобщенных правил, сложно однозначно сказать, какие именно публикации и действия на платформе разрешены, а какие подпадают под запрет. Однако Алекс Стамос считает, что проблема не в самих правилах, а в ограниченных технических возможностях отследить все случаи нарушений правил сообщества Facebook.

Кроме того, вице-президент компании отверг обвинения в непрозрачной работе модераторов. По его словам, при модерировании контента, обозначенного как язык вражды, работникам Facebook необходимо учитывать законодательство свыше 100 стран и то, как термин «язык вражды» трактуется в каждом из них. Например, в некоторых странах законодательство используется для подавления политического инакомыслия, отметил он.

Фото: tribune.com