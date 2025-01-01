Facebook удалил страницу интернет-издания «Буквы»

Администрация Facebook удалила страницу интернет-издания «Буквы», на которую было подписано более 12 тыс. пользователей.

"Удалил без объяснения причин. С указанием нарушения авторского права, но без указания, какой конкретно публикацией это право нарушено", - написала на своей странице в соцсетисооснователь «Букв» Екатерина Рошук.

Как уточняется в сообщении на сайте издания, в предупреждении Facebook указано: "Мы удалили или закрыли доступ к материалам, размещенным на Facebook, по причине нарушения Положения о правах и обязанностях".

«Буквы» выясняют причины удаления страницы из соцсети и уже создали новую страницу, у которой уже более 2 тыс. подписчиков. "Мы уже насилуем Facebook и готовимся громко ругаться", - отметила Рошук.

Фото: Facebook Екатерины Рошук