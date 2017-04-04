Facebook тестирует вторую ленту новостей без постов друзей

Facebook тестирует в мобильном приложении вторую ленту новостей, в которой отсутствуют публикации от друзей пользователя, сообщает AIN.UA.

Эта лента новостей находится во вкладке с иконкой ракеты и расположена рядом с основной. Новая вкладка доступна пользователей мобильной версии как на iOS, так и на Android (появится ли она в десктопной версии, пока не сообщается). В нейпоказываются рекомендованные видео и статьи — контент формируется на основе подписок пользователя в основной ленте.

По словам представителя Facebook, что новая вкладка тестируется среди пользователей по всему миру уже на протяжении нескольких недель. "Мы тестируем дополнительную ленту новостей с популярными статьями, видео и фотографиями, основанную на предпочтениях каждого человека. Мы часто слышали, что пользователям нужен новый способ находить ранее неизвестный им контент", - говорит он.

Напомним, Facebook решил сделать реакции более весомыми при формировании ленты новостей пользователей. Свое новое решение компания объяснила тем, что реакции — более яркий сигнал того, что опубликованный пост важен человеку, они показывают именно эмоцию человека и его заинтересованность, тогда как лайк представляет обычное реагирование на пост, часто из вежливости и сделанный без особого интереса к событию.

О том, почему Facebook так популярен среди украинцев, смотрите в сюжете «Сніданку з 1+1»: