Facebook тестирует возможность подписки на новости по теме

Facebook даст возможность своим пользователям подписываться не только на определенные страницы, а и на страницы по темам. Например, можно будет подписаться на топики «театр», «фильмы ужасов» или «фотографии», сообщает Adindex.ru.
Подписавшись на ту или иную тему, пользователь будет иметь возможность читать различные страницы, которые пишут об этом, независимо от того, подписался ли он на конкретную страницу или нет.
В компании ожидают, что это поможет разнообразить пользователям список источников своей новостной ленты. Тестирование новой функции уже началось.
Напомним, в рамках активной борьбы с фейковыми новостями Facebook нанял бывшую журналистку The New York Times Алекс Хардиман, которая займет должность главы новостных продуктов и будет участвовать в развитии проекта The Facebook Journalism Project.
О том, почему Facebook так популярен среди украинцев, смотрите в сюжете «Сніданку з 1+1»:
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