Facebook тестирует технологию распознавания лиц

Facebook тестирует верификацию учетной записи с помощью технологии распознавания лица, сообщает издание TechCrunch.
"Мы тестируем новую функцию для людей, которые хотят быстро и легко подтвердить право собственности на аккаунт в процессе восстановления учетной записи. Это еще один шаг, наряду с двухфакторной аутентификацией через SMS, который предпринимается, чтобы владельцы учетных записей могли подтвердить свою личность", – говорят разработчики.
То есть если пользователь не сможет подтвердить личность с помощью SMS, соцсеть предложит ему верифицироваться через сканирование лица.
Пока что эта функция ограничено доступна только на устройствах, которые пользователи Facebook уже использовали для входа в систему. Если в процессе тестирования эта функция окажется надежной для пользователей и ее не смогут обойти хакеры, компания сделает ее доступной для большего количества людей.
Напомним, ранее глава Facebook Марк Цукерберг сообщил, что соцсеть предпримет меры по борьбе с ненадлежащей информацией, в том числе рекламой.
Фото: Максим Лисовой
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