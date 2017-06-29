Facebook тестирует технологию распознавания лиц

Facebook тестирует верификацию учетной записи с помощью технологии распознавания лица, сообщает издание TechCrunch.

"Мы тестируем новую функцию для людей, которые хотят быстро и легко подтвердить право собственности на аккаунт в процессе восстановления учетной записи. Это еще один шаг, наряду с двухфакторной аутентификацией через SMS, который предпринимается, чтобы владельцы учетных записей могли подтвердить свою личность", – говорят разработчики.

То есть если пользователь не сможет подтвердить личность с помощью SMS, соцсеть предложит ему верифицироваться через сканирование лица.