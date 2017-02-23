Facebook тестирует рекламные ролики в live-трансляциях

Facebook запустил возможность вставки рекламы посреди роликов, а также тестирует коммерческий контент в прямых трансляциях, сообщает издание AIN.UA.

Отметим, еще в 2016 году основатель соцсети Марк Цукерберг предупредил акционеров Facebook, что места для рекламы больше не осталось: для повышения доходов необходимо увеличивать базу пользователей и находить новые способы заработка.

Теперь же партнеры Facebook получили возможность вставлять рекламу не только перед началом самого ролика, но и в середине. По словам представителей компании, это позволит создателям контента лучше монетизировать свою работу.

Также ожидается, что до конца года Facebook продолжит добавлять новые возможности по использованию рекламы в видео: например, ее можно будет вставить в любом месте в ролике, что фактически перенесет телевизионный опыт в соцсеть.

Кроме того, сеть тестирует возможность вставки рекламы в live-стриминг. Фактически пользователи получат возможность делать рекламу в прямом эфире - вставлять 20-секундные коммерческие ролики. Делать это можно будет после достижения 300 и более активных зрителей одновременно, а сам ролик должен длиться как минимум 4 минуты. Далее вставлять рекламу можно будет каждые 5 минут.

Еще одно условие использование рекламы — у пользователя должно быть не менее 2 тыс. подписчиков. Чтобы запустить рекламу нужно будет нажать значок $, который появится на экране. В ближайшем будущем компания планирует подключить эту функцию для пользователей по всему миру.

Напомним, Facebook хочет договориться с производителями шоу и иного контента для их последующей трансляции в соцсети. Больше всего компанию сейчас интересуют экспериментальные форматы шоу.

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