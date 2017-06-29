Facebook связал группы и страницы

В Facebook появилась новая возможность – теперь страницы (Facebook Pages) могут создавать новые группы (Facebook Groups) или связывать существующие группы соцсети со своей страницей.

Как сообщает Sostav.ru, компания начала тестировать эту функцию в апреле, и теперь она доступна во всем мире. Благодаря ней почти 10 млн администраторов страниц и групп смогут работать над развитием своего сообщества и вести диалог о бизнесе, бренде или деятельности со своей аудиторией в группах от лица страницы.

"Оказывается, большинство людей сами не ищут группы на Facebook. Как правило, в сообщества их приглашают друзья либо предлагаем мы. Поэтому мы ищем способы помочь людям найти группы, которые смогут быть им важны", – говорит глава Facebook Марк Цукерберг.