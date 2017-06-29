ТЕЛЕКРИТИКА

Facebook связал группы и страницы

Бизнес

В Facebook появилась новая возможность – теперь страницы (Facebook Pages) могут создавать новые группы (Facebook Groups) или связывать существующие группы соцсети со своей страницей.

Как сообщает Sostav.ru, компания начала тестировать эту функцию в апреле, и теперь она доступна во всем мире. Благодаря ней почти 10 млн администраторов страниц и групп смогут работать над развитием своего сообщества и вести диалог о бизнесе, бренде или деятельности со своей аудиторией в группах от лица страницы.

"Оказывается, большинство людей сами не ищут группы на Facebook. Как правило, в сообщества их приглашают друзья либо предлагаем мы. Поэтому мы ищем способы помочь людям найти группы, которые смогут быть им важны", – говорит глава Facebook Марк Цукерберг.

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По его словам, многие пользователи следят за страницами в соцсети по интересующим их темам. "Таким образом, сегодня мы упрощаем объединение групп вокруг ваших страниц. Одна из самых важных вещей, которые мы можем сделать сейчас, – это сблизить людей через сообщества. Подобные изменения являются небольшим шагом в этом направлении", – добавляет он.

Напомним, следующее 10 лет Facebook планирует посвятить разработке новых сервисов, которые смогут объединить людей по всему миру. Таким образом,если ранее главная цель компании заключалась в создании онлайн-пространства, в котором люди могли бы общаться и делиться важной информацией, то сейчас в центре внимания оказались группы, которые могут способствовать сплочению пользователей.

О том, почему Facebook так популярен среди украинцев, смотрите в сюжете «Сніданку з 1+1»:

Фото: Flickr.com / Jakob Steinschaden

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