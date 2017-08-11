ТЕЛЕКРИТИКА

Facebook создал свой аналог сервиса Tinder

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Редакция издания Mashable обратила внимание на новую функцию, которая появилась в Facebook Messenger и напоминает собой сервис для назначения встреч с незнакомыми людьми, которые находятся поблизости ,Tinder, сообщает AIN.UA.

Функция работает только между людьми, которые являются друзьями, и тестируется пока только в некоторых странах.

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Как пишет Mashable, Messenger предложил его журналисту 15 людей, которые изъявили желание с ним встретиться. Он мог выбрать «Да» – тем самым открыв диалог, или «Нет, спасибо», на чем все и останавливается. Все 15 человек – в списке друзей журналиста.

Есть два весомых отличия от Tinder: во-первых, не нужно свайпать, поскольку есть кнопки; во-вторых, Facebook предлагает встретиться не только с человеком противоположного пола, а с любым из списка друзей.

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Напомним, в августе соцсети Facebook и Instagram провели редизайн своих мобильных приложений. В основном, изменениям подверглись элементы новостной ленты.

Фото: Flickr.com / Anthony Quintano

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