Facebook создал свой аналог сервиса Tinder

Редакция издания Mashable обратила внимание на новую функцию, которая появилась в Facebook Messenger и напоминает собой сервис для назначения встреч с незнакомыми людьми, которые находятся поблизости ,Tinder, сообщает AIN.UA.

Функция работает только между людьми, которые являются друзьями, и тестируется пока только в некоторых странах.