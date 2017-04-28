Facebook сделал доступной для украинцев свою Lite-версию

Вчера, 27 апреля, Facebook запустил Lite-версию для соцсети и мессенджера по всему миру, в том числе и в нашей стране. Как сообщает AIN.UA, об этом объявил глава команды Messenger Дэвид Маркус.

Основная цель – расширение базы пользователей в странах третьего мира, где подключение к сети дорогое и есть не всегда.Основное преимущество приложений Facebook и Messenger Lite в том, что они убирают все навязчивые функции, вроде фильтров и т.д., возвращая Facebook и Messenger к истокам - коммуникация и контент. Например, в Lite-версиях нет «Историй», на запуск которых жаловались пользователи по всему миру.

Однако Lite-версия доступна только для Android. Для iPhone такого варианта нет.

Основатель Facebook Марк Цукерберг анонсировал версию Facebook Lite еще в июне 2015 года. На данный момент версии Facebook и Messenger Lite использует более 200 млн человек, в основном из Кении, Танзании, Малайзии, Венесуэлы и Шри Ланки, где они были запущены в октябре 2016-го. Теперь же компания запустила облегченную версию еще для 132 стран, в том числе и Украины.

О том, почему Facebook так популярен среди украинцев, смотрите в сюжете «Сніданку з 1+1»:

Фото: Максим Лисовой