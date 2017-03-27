Facebook сделал доступными live-трансляции с ПК и ноутбуков

Социальная сеть Facebook активировала функции потоковой трансляции видео в режиме реального времени для персональных компьютеров и ноутбуков, сообщает Watcher.
Чтобы запустить трансляцию, достаточно выбрать пункт «Прямой эфир» в инструментах публикации, которые появляются, когда пользователь хочет создать пост. Также кнопка «Прямой эфир» доступна в профиле пользователя.
С помощью функции Facebook Live пользователи смогут транслировать видео через встроенную веб-камеру. Также с этой целью можно подключать специальное оборудование для стриминга, что позволит улучшить качество трансляций.
Напомним, с апреля 2016 года данная функция была доступна только для мобильных устройств. О том, зачем медиа нужен Facebook Live , читайте в нашем материале.
О том, почему Facebook так популярен среди украинцев, смотрите в сюжете «Сніданку з 1+1»:
Фото: Flickr.com / Brian Solis
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