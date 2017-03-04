Facebook сделает реакции важнее лайков в ленте новостей

Facebook решил сделать реакции более весомыми при формировании ленты новостей пользователей, сообщает AIN.UA.

Соцсеть запустила пять дополнительных вариантов реагирования на новость, помимо стандартного лайка, в октябре 2015 года. Тогда ее основатель Марк Цукерберг пояснил это тем, что одного «пальца вверх» недостаточно, чтобы выразить эмоции человека на конкретное событие. Но реакции не стали популярными, на них приходилось лишь несколько процентов от общего числа реагирования на посты.

Свое новое решение представители Facebook объясняют тем, что реакции — более яркий сигнал того, что опубликованный пост важен человеку, они показывают именно эмоцию человека и его заинтересованность, тогда как лайк представляет обычное реагирование на пост, часто из вежливости и сделанный без особого интереса к событию. При этом значимость каждой реакции при формировании ленты будет одинаковой.

В компании отмечают, что самым популярным вариантом срели пользователей является «сердечко» - его используют в половине случаев.

Напомним, Facebook планирует также предоставить возможность каждому пользователю самому определять уровень цензуры в его ленте новостей. Идея заключается в том, чтобы каждый мог установить свою собственную границу дозволенного в отношении, например, взрослого контента или контента, содержащего насилие.

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