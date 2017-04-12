Facebook решил сконцентрироваться в Messenger на рекламе

Facebook называет рекламу приоритетным видом монетизации Messenger, за счет чего и планируется получить дополнительный доход. Как сообщает Adindex.ru, об этом в интервью Recode рассказал вице-президент компании Дэвид Маркус.

Рекламу предпочли оплате покупок в мессенджере и денежным переводам. По словам Маркуса, это традиционный бизнес для социальной сети, поэтому его будут развивать, Facebook "не собирается терпеть издержки".

Отметим, по итогам 2016 года Facebook получил от продаж $753 млн, тогда как реклама принесла доход в $27 млрд.

Напомним, Messenger от Facebook появился в августе 2011 года. В ноябре 2016-го в приложении открыли сервис рекламных сообщений, которые позволяют компаниям отсылать промо-записи пользователям. В конце января текущего года Facebook начал тестировать в Messenger рекламные объявления в виде карусели баннеров.

В октябре 2016 года международная правозащитная организация Amnesty International составила рейтинг мессенджеров по уровню защищенности от несанкционированного доступа к переписке. Возглавили топ Messenger и WhatsApp, принадлежащие компании Facebook.

Фото: Flickr.com / Kārlis Dambrāns