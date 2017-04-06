Facebook разрешил публиковать платный контент всем страницам

Facebook расширил доступ к публикации спонсируемого контента для всех страниц соцсети, сообщает издание Watcher.

Ранее право на публикацию такого контента имели только владельцы подтвержденных страниц и профилей. Благодаря обновлению политики размещения брендированного контента, такие посты теперь будут обозначаться как «оплаченные».

Дополнительно Facebook разрешил использовать логотипы, водяные знаки и графические оверлеи на протяжении всего видео. Ранее использование данных атрибутов разрешалось только в течение первых трех секунд ролика.

Нарушители правил будут получать уведомления о необходимости внесения изменений в видео. Соцсеть не будет их удалять, а просто скроет их до момента исправления нарушений.

Напомним, ранее Facebook начал тестировать в мобильном приложении вторую ленту новостей, в которой отсутствуют публикации от друзей пользователя. В ней показываются рекомендованные видео и статьи — контент формируется на основе подписок пользователя в основной ленте.

О том, почему Facebook так популярен среди украинцев, смотрите в сюжете «Сніданку з 1+1»: