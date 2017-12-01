ТЕЛЕКРИТИКА

Facebook разрешил ненадолго блокировать новости от друзей

Бизнес

Соцсеть Facebook запустила новую функцию под названием Snooze. Она позволяет пользователям ненадолго (30 дней) отменить подписку на новости от друзей, страниц и групп.

По истечению этого периода пользователь получит уведомление о том, что снова будет видеть обновления, от которых отписался. При этом, уверяют в компании, временно заблокированные пользователи не узнают о том, что кто-то решил отказаться от их постов. Отменить блокировку можно в любое время.

В настоящее время новая возможность уже доступна для большинства пользователей в меню поста вместе с функциями «Сохранить публикацию», «Скрыть» и «Отменить подписку».

Бизнес

Как украинские СМИ работают в условиях новых алгоритмов Facebook

Facebook решил создать Snooze прислушавшись к просьбам пользователей о том, что им необходимо больше прав для того, чтобы самим определять, что и когда они хотят видеть в своей ленте новостей. "По мере развития новостной ленты мы продолжим предоставлять простые в использовании инструменты, которые позволят пользователям максимально персонализированный опыт при каждом посещении Facebook", – добавляют в компании.

Напомним, ранее алгоритмы соцсети научились распознавать и удалять экстремистские записи в течение часа после их публикации.

Фото: Flickr.com / JD Lasica

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