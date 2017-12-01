Facebook разрешил ненадолго блокировать новости от друзей

Соцсеть Facebook запустила новую функцию под названием Snooze. Она позволяет пользователям ненадолго (30 дней) отменить подписку на новости от друзей, страниц и групп.

По истечению этого периода пользователь получит уведомление о том, что снова будет видеть обновления, от которых отписался. При этом, уверяют в компании, временно заблокированные пользователи не узнают о том, что кто-то решил отказаться от их постов. Отменить блокировку можно в любое время.

В настоящее время новая возможность уже доступна для большинства пользователей в меню поста вместе с функциями «Сохранить публикацию», «Скрыть» и «Отменить подписку».