Facebook разрабатывает технологию для набора текста силой мысли

Facebook во время конференции для разработчиков F8 раскрыла детали работы над нейрокомпьютерным интерфейсом — системой, которая позволит управлять электронными устройствами сигналами мозга, сообщает AIN.UA.

На этим интерфейсом, благодаря которому человек сможет печатать текст силой мысли, работает команда из 60 человек с названием Building 8. Разработчики планируют использовать технологию оптического сканирования: с ее помощью они смогут сканировать мозг с частотой 100 раз в секунду, чтобы расшифровывать речь в сознании человека и переводить его в текст.

По словам руководителя команды Регины Дуган, цель разработчиков — позволить людям печатать со скоростью 100 слов в минуту, что в пять раз быстрее скорости набора текста на смартфоне.

Также Building 8 работает над технологией, благодаря которой люди смогут «слышать» звуки кожей. Команда разрабатывает устройство, которое позволит коже имитировать работу ушной раковины. Оно поможет воспринимать звуки людям с нарушением слуха.

Кроме того, в рамках F8 компания представила соцсеть для общения в виртуальной реальности - Spaces.Оно доступно только для владельцев гарнитуры Oculus Rift. В Spaces могут разговаривать друг с другом, рисовать, смотреть видео в формате 360 градусов, совершать видеозвонки в Messenger и делать селфи своих аватаров. Пока что оно рассчитано не более чем на четырех человек. Для доступа к приложению пользователю нужно привязать к нему свой аккаунт в Facebook.

Напомним, ранее исследователи из Microsoft Research сообщили, что реализовали удобный и недорогой метод ввода текста взглядом. Программа Eye-gaze работает на обычном смартфоне и следит за глазами через его камеру. Из дополнительного оборудования понадобится лишь картинка с буквами.

Фото: Flickr.com / Silverisdead