Facebook разрабатывает собственный set-top box

Об этом сообщает «Телеспутник».

Одним из таких устройств станет set-top box под условным названием Ripley, оборудованный камерой для видеочатов и способный выводить видео-контент на телевизор. Также гаджет позволит смотреть видео сторонних платформ.

Ранее в этом месяце Facebook сообщил о выпуске умных дисплеев Portal и Portal+ стоимостью $199 и $349 соответственно. Гаджеты на базе Android управляются при помощи Amazon Alexa.

Ripley, скорее всего, также будет работать с операционной системой Android. Устройство оснастят автоматически масштабируемой камерой, которая будет «держать» пользователей в кадре во время видеочатов в Facebook Messenger. У Ripley появится smart-рамка для демонстрации изображений.

Напомним, что в 2017 году Facebook запустил видеоплатформу Watch и активно привлекает к созданию шоу для платформы инфлюэнсеров вроде Ким Кардашьян и Худы Каттан.