ТЕЛЕКРИТИКА

Facebook рассказал, какие видео пользователи теперь будут видеть чаще

Бизнес

Соцсеть Facebook обновила правила распространения и монетизации видеоконтента. Большинство новых требований начнет работать со следующего года.

Так, например, пользователи начнут чаще встречать в своей ленте новостей ролики, которые выходят регулярно, повторно привлекают зрителей и создают активное сообщество, а также качественные единичные видео, объединяющие людей. Если страница шоу будет привязана к странице автора, то система позволит распространять ролики напрямую всем подписчикам.

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Таким образом соцсеть хочет помогать издателям завоевывать свою аудиторию.

Вместе с тем Facebook не забывает и о собственной видеоплатформе Watch – раздел сервиса с предложениями также будет отдавать приоритет видео, к которым люди чаще всего возвращаются. Такжена Watch появятся шестисекундные объявления формата pre-roll. По мнению разработчиков, такая реклама плохо работает в ленте новостей, но сможет проявить себя на сервисе, куда люди целенаправленно приходят за видео.

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Кроме того, с нового года компания планирует сосредоточиться на добавлении рекламы в различные шоу. Так, к рекламной программе Ad Break можно будет подключить видео продолжительностью от трех минут, а рекламу к нему можно будет пускать только после первой минуты. Создатели видеоконтента смогут отслеживать эффективность монетизации своих роликов в специальной вкладке.

Соцсеть также изменила условия тестирования Live Ad Breaks: теперь рекламу в трансляциях смогут размещать только страницы, у которых больше 50 тыс. подписчиков. Поскольку, по наблюдениям Facebook, менее популярные аккаунты чаще нарушают правила его во время прямых трансляций и монетизация рекламы при меньшем количестве подписчиков малоэффективна.

Фото: Рixabay.com / LoboStudioHamburg

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