Facebook рассказал, какие видео пользователи теперь будут видеть чаще

Кроме того, с нового года компания планирует сосредоточиться на добавлении рекламы в различные шоу. Так, к рекламной программе Ad Break можно будет подключить видео продолжительностью от трех минут, а рекламу к нему можно будет пускать только после первой минуты. Создатели видеоконтента смогут отслеживать эффективность монетизации своих роликов в специальной вкладке.

Соцсеть также изменила условия тестирования Live Ad Breaks: теперь рекламу в трансляциях смогут размещать только страницы, у которых больше 50 тыс. подписчиков. Поскольку, по наблюдениям Facebook, менее популярные аккаунты чаще нарушают правила его во время прямых трансляций и монетизация рекламы при меньшем количестве подписчиков малоэффективна.

Фото: Рixabay.com / LoboStudioHamburg