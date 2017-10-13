Facebook рассказал, что нужно делать издателям для попадания в ленту новостей

Соцсеть Facebook представила дополненный свод правил, которыми следует руководствоваться издателям, если они хотят попадать в новостную ленту, сообщает издание Media and Journalism.
В целом же, все они основываются на трех главных принципах: люди ценят значимый и информативный контент; люди ценят точный, самобытный и оригинальный контент; люди ценят стандарты безопасного уважительного поведения.
Также стоит знать, что новостная лента Facebook строится в четыре шага.Сначала подбирается инвентарь, то есть сообщения, опубликованные друзьями и издателями.Второй шаг – учет того, кто запостил историю, когда, насколько быстрый интернет у пользователя и т.д.Третий – предсказание взаимодействия (лайк, шер комментарий и др.), то есть алгоритм пытается понять, какие сообщения наиболее значимы для данного конкретного пользователя. При всем этом для соцсети важен не только пост, но и качество веб-страницы, на которую он ведет.Финальный шаг – выведение показателя релевантности (relevancy score) для каждого поста. Сама новостная лента – это посты, отсортированные в порядке уменьшения релевантности.
По мнению Facebook, в идеале издатели должны сконцентрироваться на том, что они делают лучше всего, то есть создавать важный и значимый контент, интересный для их аудитории. Для этого предлагается использовать аудиторный инструментарий самой соцсети – Page Insights для понимания подписчиков и Video Insights для изучения зрителей. А чтобы понять, какой контент пользуется спросом, предлагается задействовать бесплатный инструмент CrowdTangle.
Еще один совет компании – не копировать стратегию конкурента, поскольку каждая аудитория уникальна, инсайты о собственной помогают лучше.
Чтобы создавать интересный и значимый контент, Facebook предлагает задействовать Instant Articles, так как они позволяют размещать призывы к действию, например подписываться на рассылку, фолловить страницу и устанавливать приложения. Также предлагается: не бояться задействовать большие картинки и видео, которые быстро загрузятся в Instant Articles; и создать больше одного стилевого шаблона для разных типов материалов.
Кроме того, отмечают в компании, как можно больше внимания стоит уделять мобильным устройствам. Если пост ведет на сайт, нужно убедиться, что тот быстро загружается. Рекомендуется протестировать его в YSlow, WebPagetest, PageSpeed Insights и Dotcom-monitor.
Для мобильных пользователей следует: минимизировать редиректы, использование плагинов и сокращалок ссылок; сжать файлы; сократить время ответа сервера, задействуя систему доставки контента; убрать скрипты, мешающие отображению страницы; вычистить лишние данные, не влияющие на обработку страницы браузером; оптимизировать изображения без потери качества; использовать асинхронную загрузку; динамически приспособить контент к медленным соединениям.
Facebook призывает издателей: публиковать контент чаще, поскольку чем больше качественных историй опубликовано, тем больше вероятность, что он найдет свою аудиторию; публиковать вовремя, так как материал должен быть актуальным и в тренде; наращивать авторитет, релевантность и доверительные отношения со своей аудиторией; не искать одного приема, который сработает для любого поста.
Также соцсеть не советует постить ссылки, которые можно счесть кликбейтом, поскольку их не только могут счесть спамом, но это повлияет и на репутацию самой страницы. Заголовок должен оправдывать определенные ожидания. При этом можно использовать анонсы и призывы к действию. Также в заголовках не надо скрывать информацию или интриговать читателя, преувеличивать или добавлять сенсационности или обманывать читателя.
В компании не рекомендуют размещать слишком много рекламных объявлений, использовать всплывающие окна и другие форматы, ухудшающие пользовательский опыт, а также задействовать изображения, которые слишком сильно обрезаны или требуют клика для просмотра.
Запрещены любые формы обмана: не надо рисовать на картинке кнопку воспроизведения, менять анонс контента в превью ссылки, выдавать себя за другую страницу, создавать опросы для сбора лайков и реакций обманным путем (типа "жми сердечко, если согласен"); нельзя постить не свой контент (для защиты контента существует инструмент Rights Manager).
Кроме того, среди запретов – запрет на наготу; на материалы, поощряющие прямую жестокость или преступное поведение, унижающие кого-либо или разжигающие ненависть.
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