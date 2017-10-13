Facebook рассказал, что нужно делать издателям для попадания в ленту новостей

По мнению Facebook, в идеале издатели должны сконцентрироваться на том, что они делают лучше всего, то есть создавать важный и значимый контент, интересный для их аудитории. Для этого предлагается использовать аудиторный инструментарий самой соцсети – Page Insights для понимания подписчиков и Video Insights для изучения зрителей. А чтобы понять, какой контент пользуется спросом, предлагается задействовать бесплатный инструмент CrowdTangle.

Еще один совет компании – не копировать стратегию конкурента, поскольку каждая аудитория уникальна, инсайты о собственной помогают лучше.

Чтобы создавать интересный и значимый контент, Facebook предлагает задействовать Instant Articles, так как они позволяют размещать призывы к действию, например подписываться на рассылку, фолловить страницу и устанавливать приложения. Также предлагается: не бояться задействовать большие картинки и видео, которые быстро загрузятся в Instant Articles; и создать больше одного стилевого шаблона для разных типов материалов.

Кроме того, отмечают в компании, как можно больше внимания стоит уделять мобильным устройствам. Если пост ведет на сайт, нужно убедиться, что тот быстро загружается. Рекомендуется протестировать его в YSlow, WebPagetest, PageSpeed Insights и Dotcom-monitor.