Facebook приобрел стартап для борьбы с пиратским контентом

Компания Facebook купила стартап Source3, который специализируется на разработках в области защиты авторских прав, сообщает издание Recode.

Он поможет соцсети бороться с пользователями, распространяющими видео и другие материалы без разрешения правообладателей. Технологии Source3 позволяют находить такой контент.

Финансовые условия сделки не разглашаются. Однако по ее завершению Source3 прекратит самостоятельное существование, часть его команды перейдет на работу в Facebook.

Напомним, в прошлом у Facebook было много проблем из-за пиратского контента в соцсети. Два года назад компания компания впервые анонсировала технологию «Менеджер прав», которая должна была позволить обнаруживать и удалять видеоролики, которыми пользуются люди, не имеющие на это прав.

В апреле 2017 года стало известно, что Facebook собирается платить издателям за созданный ими видеоконтент. 45% от вырученных средств соцсеть хотела забирать себе, а 55% отдавать издателям. Также компания планировала ежемесячно выплачивать определенную сумму издателям за определенное количество выпущенных роликов.

Фото: Flickr.com / Tech.eu Photostream