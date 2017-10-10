Facebook покажет пользователям, читали ли они посты российской «фабрики троллей»

Вместе с тем информация будет ограничена временным отрезком с января 2015 года по август 2017-го."Важно, чтобы люди понимали, как из-за рубежа пытались сеять раздор и недоверие с помощью Facebook перед и после выборов в США 2016 года", – пояснили в компании.

Отметим, запуск сервиса стал ответом на обвинения в сторону соцсети в бессилии перед распространением фейков. По данным, озвученным на слушаниях в Конгрессе США в начале ноября, российскую пропаганду в Facebook увидели более 120 млн пользователей.

Напомним, в марте российский журнал РБК опубликовал расследование, в котором рассказал о петербургской «фабрики троллей», в которую входит как минимум 16 интернет-ресурсов, два из которых специализируются на новостях об Украине – «Новостное агентство Харькова» и «КиевСМИ».

Фото: Flickr.com / Andrew Feinberg