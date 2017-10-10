ТЕЛЕКРИТИКА

Facebook покажет пользователям, читали ли они посты российской «фабрики троллей»

Бизнес

В рамках борьбы с фейковыми новостями и пропагандой Facebook создал новую функцию, которая позволит пользователям проверить, читали ли они или лайкали посты с аккаунтов российского «Агентства интернет-исследований», известного как «фабрика троллей».

Как сообщается в блоге компании, функция появится в разделе «Справочный центр» (Help center) до конца года. Там будет указано, на какие из связанных с «фабрикой троллей» страницы в Facebook и Instagram пользователи подписывались или ставили лайки.

Бизнес

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Вместе с тем информация будет ограничена временным отрезком с января 2015 года по август 2017-го."Важно, чтобы люди понимали, как из-за рубежа пытались сеять раздор и недоверие с помощью Facebook перед и после выборов в США 2016 года", – пояснили в компании.

Отметим, запуск сервиса стал ответом на обвинения в сторону соцсети в бессилии перед распространением фейков. По данным, озвученным на слушаниях в Конгрессе США в начале ноября, российскую пропаганду в Facebook увидели более 120 млн пользователей.

Напомним, в марте российский журнал РБК опубликовал расследование, в котором рассказал о петербургской «фабрики троллей», в которую входит как минимум 16 интернет-ресурсов, два из которых специализируются на новостях об Украине – «Новостное агентство Харькова» и «КиевСМИ».

Фото: Flickr.com / Andrew Feinberg

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