Facebook планирует предоставить интернет всему миру

Facebook продолжает развивать свою инициативу по обеспечению доступа к высокоскоростному интернету. Согласно документам, полученным от Федеральной комиссии по связи (FCC) по запросу издания Wired, компания разрабатывает собственный интернет-спутник, который обеспечит доступ к глобальной сети по всему миру. Проект получил название Athena («Афина»). Предполагается, что такие спутники будут использовать волны миллиметрового диапазона.

«Сейчас мы не можем рассказать ничего конкретного об этом проекте. Мы верим, что спутниковые технологии станут важной частью инфраструктуры широкополосного доступа в интернет следующего поколения, – сообщает представитель соцсети. – Это позволит обеспечить широкополосным подключением сельские регионы, в которых доступ в интернет ограничен или отсутствует».

Ранее социальная сеть изучала возможность формирования воздушной веб-инфраструктуры на базе беспилотных летательных аппаратов Aquila с большим размахом крыльев. Однако в прошлом месяце стало известно, что проект закрывается. Вместо этого Facebook пообещала сосредоточить свои усилия на разработке встроенных систем управления такими аппаратами.

Согласно отчету о развитии широкополосной связи за сентябрь прошлого года, больше половины планеты все еще не подключено к глобальной сети, и единственным способом сделать это является использование спутников на низкой околоземной орбите. Стоит отметить, что в этом направлении уже работают такие ключевые игроки отрасли, как OneWeb и SpaceX. Последняя, к слову, запустила свой первый интернет-спутник в феврале этого года.