Facebook не будет рекламировать страницы с фейковыми новостями

Представители Facebook заявили, что страницы, уличенные в распространении фейковых новостей, больше не смогут рекламироваться в социальной сети. Об этом сообщает birdinflight.com.

"Если страницы многократно рассказывают истории, помеченные как ложные, то эти нарушители больше не смогут покупать рекламу в Facebook, – заявили менеджеры Тесса Лионс и Сатвик Шукла. – Фейковые новости вредны для нашего общества. Они делают мир менее информированным и подрывают доверие к новостям".