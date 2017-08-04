Facebook не будет рекламировать страницы с фейковыми новостями

Представители Facebook заявили, что страницы, уличенные в распространении фейковых новостей, больше не смогут рекламироваться в социальной сети. Об этом сообщает birdinflight.com.
"Если страницы многократно рассказывают истории, помеченные как ложные, то эти нарушители больше не смогут покупать рекламу в Facebook, – заявили менеджеры Тесса Лионс и Сатвик Шукла. – Фейковые новости вредны для нашего общества. Они делают мир менее информированным и подрывают доверие к новостям".
Проблема фейковых новостей обострилась в ходе прошлогодней избирательной кампании в США. Тогда Facebook регулярно критиковали из-за большого количества неправдивой информации, распространяемой пользователями соцсети. Считается, что это могло повлиять на результаты президентских выборов и на исход референдума о выходе Великобритании из ЕС.
Фото: gagadget.com